Джокович спрогнозировал результат финала Синнер — Алькарас на Wimbledon-2025
Новак ожидает напряженное противостояние
7 минут назад
Новак Джокович
24-кратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович поделился мнением о финале Wimbledon-2025 между первой ракеткой мира Янником Синнером и второй ракеткой Карлосом Алькарасом.
«Небольшое преимущество отдаю Карлосу как фавориту, ведь он выиграл здесь два титула и играет с большой уверенностью. Но преимущество минимальное, потому что Янник впечатляюще бьет по мячу. Думаю, матч будет очень напряженным, как в Париже».
Мужской одиночный разряд Wimbledon 2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион — Алькарас в прошлом году победил Джоковича в финале. Синнер в этом году выиграл у Новака в полуфинале.
Напомним, Синнер повторил рекорд Надаля по победам над Джоковичем.