«Это был бесценный опыт». Маррей о работе с Джоковичем и перспективах тренерства
Британец не планирует становиться тренером в ближайшее время
16 минут назад
Легендарный британский теннисист Энди Маррей поделился своими будущими планами относительно тренерской карьеры. В мае этого года он завершил сотрудничество с Новаком Джоковичем, с которым начал работать в прошлом году. Слова цитирует BBC Sport.
На данный момент я не планирую начинать тренерскую карьеру сразу после завершения своей игровой карьеры. Но у меня была уникальная возможность поучиться у одного из величайших спортсменов всех времен.
Работа с командой выглядит совсем иначе, чем когда ты главная фигура в индивидуальном виде спорта. Тренер должен работать с физиотерапевтами, тренерами, агентами, уметь правильно общаться с игроком и понять, что его мотивирует к достижениям.
Это был невероятно ценный опыт для меня. У нас были несколько удачных моментов вне корта, хотя результаты, возможно, не соответствовали нашим ожиданиям.
Относительно будущей тренерской деятельности Маррей отметил:
Посмотрим, что принесет будущее, но я не ожидаю этого в ближайшее время.
Алькарас – самый молодой теннисист после Надаля, который дважды подряд выиграл Roland Garros.