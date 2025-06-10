Легендарный британский теннисист Энди Маррей поделился своими будущими планами относительно тренерской карьеры. В мае этого года он завершил сотрудничество с Новаком Джоковичем, с которым начал работать в прошлом году. Слова цитирует BBC Sport.

На данный момент я не планирую начинать тренерскую карьеру сразу после завершения своей игровой карьеры. Но у меня была уникальная возможность поучиться у одного из величайших спортсменов всех времен.

Работа с командой выглядит совсем иначе, чем когда ты главная фигура в индивидуальном виде спорта. Тренер должен работать с физиотерапевтами, тренерами, агентами, уметь правильно общаться с игроком и понять, что его мотивирует к достижениям.

Это был невероятно ценный опыт для меня. У нас были несколько удачных моментов вне корта, хотя результаты, возможно, не соответствовали нашим ожиданиям.