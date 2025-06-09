Алькарас – самый молодой теннисист после Надаля, который дважды подряд выиграл Roland Garros

Владимир Кириченко

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл Roland Garros, обыграв в финале первую ракетку мира из Италии Янника Синнера – 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2).

22-летний Алькарас стал самым молодым теннисистом после Рафаэля Надаля, который выиграл этот турнир дважды подряд. Надаль выигрывал в 2005 и 2006 годах, когда ему было 19 и 20 лет.

Испанец стал лишь третьим теннисистом в Открытую эру, который выигрывал турнир Большого шлема после того, как спасал матчболы. До этого это удавалось лишь Гастону Гаудио (Ролан Гаррос-2004) и Новаку Джоковичу (Уимблдон-2019).

Это пятый титул Шлема для Алькараса и второй на Открытом чемпионате Франции. В 22 года он уже имеет два титула в Париже, два на Уимблдоне и один на US Open.

Напомним, Алькарас и Синнер провели самый длинный финал в истории Roland Garros.