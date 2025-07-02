Двукратная чемпионка турниров Большого шлема, вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала вылет со старта Wimbledon-2025.

В матче первого круга Гауфф потерпела поражение от украинской теннисистки Дианы Ястремской (WTA 42) со счетом 6:7 (3:7), 1:6.

Цитирует Гауфф The Tennis Letter.

«Стараюсь оставаться позитивной. После матча я безусловно испытывала трудности в раздевалке. Не люблю проигрывать. Знаю, что моя команда скажет: «Ты хорошо выступила на Roland Garros, не переживай так сильно». Но я действительно не люблю проигрывать.

Несколько разочарована тем, как показала себя сегодня. Я могла бы сыграть немного лучше в трудные моменты на тай-брейке. Особенно после Roland Garros, где, как мне казалось, я многому научилась на этих тай-брейках. Так что да. Очевидно, я не собираюсь зацикливаться на этом, потому что хочу хорошо выступить на US Open. Возможно, поражение в первом круге — не самое плохое, что может случиться, потому что у меня больше времени на восстановление. Но да, это определенно неприятно».