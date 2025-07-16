Финалистка Уимблдона-2014 завершает профессиональную карьеру
Эжени Бушар завершит свою теннисную историю там, где она её начинала
19 минут назад
Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар официально объявила о завершении профессиональной карьеры. О своем решении 31-летняя спортсменка сообщила в социальных сетях.
Ты поймешь, когда придет время. Для меня это – сейчас. Завершаю там, где все началось – в Монреале.
Финалистка Wimbledon-2014 завершит карьеру на домашнем турнире WTA 1000 в Монреале, который пройдет с 27 июля по 7 августа.
Последний официальный матч Эжени провела 9 июля – в первом круге турнира серии WTA-125 в Ньюпорте, где уступила американке Анне Роджерс (5:7, 2:6).
Снигур одержала комфортную победу на старте турнира в Испании.