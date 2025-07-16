Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Украинка в паре с Ниномией на старте соревнований победили в двух сетах
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Надежда Киченок и Макото Ниномия в первом круге турнира серии WTA250 в немецком Гамбурге победили Ному Ноху Акуге и Настасью Шунк 6:3, 6:2.
За час на корте украинско-японский тандем реализовал 3 брейк-пойнта из девяти и дважды ошибся при подаче. Немки сделали 2 эйса.
Следующими соперницами Киченок и Ниномии станут победительницы противостояния Ирина Бара / Ралука Сербан – Берфу Дженгиз / екатерина яшина.
Сборная Украины определилась с местом проведения домашнего матча Кубка Дэвиса.
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