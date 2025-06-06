Гофф назвала ключ к победе над Соболенко в финале Roland Garros

Коко не боится выходить на корт против лидерки мирового рейтинга

около 9 часов назад

Фото: j48tennis.net
Фото: j48tennis.net

Вторая ракетка мира Коко Гофф поделилась мыслями о финальном матче Roland Garros с лидером мировой классификации ариной сабаленко. Слова теннисистки приводит btu.org.ua:

Думаю, ключевое для меня – это действовать активно, играть с агрессией. Арина – теннисистка, которая сразу навязывает мощную игру, идет в атаку с первых розыгрышей. Я должна быть готова к такому началу и сделать все, чтобы навязать свой ритм, навязать борьбу.

У нас с ней было много разных матчей: и затяжные, и те, где все решалось в два сета, как в ее пользу, так и в мою. Поэтому в субботу может произойти все что угодно. Но я жду этого матча с большим интересом, всегда здорово выходить на корт против первой ракетки мира.

Коко Гофф

Напомним, что накануне Гофф обыграла сенсацию RG-2025.

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