Гофф назвала ключ к победе над Соболенко в финале Roland Garros

Вторая ракетка мира Коко Гофф поделилась мыслями о финальном матче Roland Garros с лидером мировой классификации ариной сабаленко. Слова теннисистки приводит btu.org.ua:

Думаю, ключевое для меня – это действовать активно, играть с агрессией. Арина – теннисистка, которая сразу навязывает мощную игру, идет в атаку с первых розыгрышей. Я должна быть готова к такому началу и сделать все, чтобы навязать свой ритм, навязать борьбу.

У нас с ней было много разных матчей: и затяжные, и те, где все решалось в два сета, как в ее пользу, так и в мою. Поэтому в субботу может произойти все что угодно. Но я жду этого матча с большим интересом, всегда здорово выходить на корт против первой ракетки мира.