Испания объявила состав на Кубок Билли Джин Кинг
В четвертьфинале встретится с Украиной
около 1 часа назад
Женская сборная Испании по теннису представила предварительный состав на финальный этап Кубка Билли Джин Кинг-2025, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 16 по 21 сентября.
В заявку команды вошли:
Паула Бадоса
Джессика Бузас Манейро
Кристина Букша
Альона Большова
В четвертьфинале испанки встретятся со сборной Украины — матч состоится 17 сентября.
Испания прошла в финальную часть соревнований, победив Чехию и Бразилию в апрельской квалификации.
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