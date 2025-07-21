Денис Седашов

Женская сборная Испании по теннису представила предварительный состав на финальный этап Кубка Билли Джин Кинг-2025, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 16 по 21 сентября.

В заявку команды вошли:

Паула Бадоса

Джессика Бузас Манейро

Кристина Букша

Альона Большова

В четвертьфинале испанки встретятся со сборной Украины — матч состоится 17 сентября.

Испания прошла в финальную часть соревнований, победив Чехию и Бразилию в апрельской квалификации.