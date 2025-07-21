Сборная Украины определилась с составом на финал Кубка Билли Джин Кинг
В заявку попали 5 теннисисток
43 минуты назад
Фото: Фонд Свитолиной
На официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг появилась заявка женской команды Украины на финальную часть соревнований.
В Китай отправятся 5 теннисисток – Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Отметим, что соревнования пройдут с 16 по 21 сентября. Соперницами «сине-желтых» в четвертьфинале станут представительницы Испании.
Напомним, что Надежда накануне выиграла турнир в Гамбурге.
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