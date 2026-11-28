Италия в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса
В последних трёх розыгрышах турнира она становилась победителем
Сборная Италии стала первым финалистом Кубка Дэвиса-2026.
В полуфинальном противостоянии итальянцы победили Чехию со счетом 2:1.
В первой игре Лоренцо Музетти (№27 ATP) победил Якуба Меншика (№15 ATP) в двух сетах – 6:3, 6:4.
Флавио Коболли (№7 ATP) проиграл Йиржи Легечке (№14 ATP) во втором матче – 2:6, 6:1, 3:6.
В решающем парном поединке Музетти и Андреа Вавассори одолели Легечку и Томаса Махача – 3:6, 6:1, 7:6 (4).
Италия в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса. В последних трех розыгрышах турнира она становилась победителем.
Кубок Дэвиса. Болонья, Италия. 1/2 финала
Италия – Чехия 2:1
Лоренцо Музетти – Якуб Меншик 6:3, 6:4
Флавио Коболли – Йиржи Легечка 2:6, 6:1, 3:6
Лоренцо Музетти / Андреа Вавассори – Йиржи Легечка / Томаш Махач – 3:6, 6:1, 7:6 (4)
В решающем матче итальянцы встретятся с победителями пары Великобритания – Испания. Их противостояние пройдет сегодня, 28 ноября.
Напомним, Украина завершила сезон на третьем месте в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.
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