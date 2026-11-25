Украина завершила сезон на третьем месте в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг
На вершине – сборная Италии
Женская сборная Украины по теннису осталась на третьей позиции в мировом рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.
Организация опубликовала обновленный рейтинг после завершения последних матчей турнира в 2026 году.
В конце сентября команда Ильи Марченко сыграла в финале турнира, где уступила Чехии.
Лидирует сборная Италии.
Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг:
1. Италия – 1312,5
2. Чехия – 1277,5
3. Украина – 1226,25
4. Великобритания – 1178,75
5. Испания – 1131,25
6. США – 1071,25
7. Казахстан – 988,75
8 (9). Польша – 937,5
9 (8). Канада – 921,25
10. Япония – 918,75
Ранее сообщалось, что Польша, Япония, Бельгия – возможные соперники Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг сезона-2027.
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