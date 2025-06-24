Денис Седашов

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала на травяном турнире серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге. В паре с американкой Николь Мелихар она уверенно преодолела первый круг соревнований.

В матче первого раунда Киченок и Мелихар за 1 час и 46 минут одолели третью сеяную пару — Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) — со счетом 4:6, 7:5, 10-6.

Во время поединка украинско-американский дуэт сделал четыре брейка, но и четыре раза уступил геймами на собственной подаче.

В четвертьфинале турнира Киченок и Мелихар встретятся с парой Го Ханьюй / Александра Панова.

Ястремская продолжает успешные выступления на траве – победила в начале турнира в Истборне.