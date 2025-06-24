Ястремская продолжает успешные выступления на траве – победила на старте турнира в Истборне
Даяна вышла во второй круг соревнований WTA250
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.net
Диана Ястремская (WTA, 42) в первом круге турнира серии WTA250 в британском Истборне обыграла пятую сеяную Магду Линетт (WTA, 27) 6:4, 4:2(снятие).
За час с четвертью на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из шести. Полька сделала 1 брейк и 5 «двойных». Во втором сете при счете 2:3 Магда взяла медицинский тайм-аут, а после следующего гейма решила завершить борьбу. Это была седьмая встреча теннисисток – Диана победила в шестой раз.
Следующей соперницей Ястремской станет Франческа Джонс.
Напомним, что накануне Виталий Сачко проиграл в отборе травяного Шлема.
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