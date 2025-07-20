Киченок и Ниномия выиграли парный финал WTA 250 в Гамбурге
Украинка и японка завоевали титул в первом совместном турнире, обыграв дуэт Бондар – Рус
21 минуту назад
На турнире WTA 250 в Гамбурге украинско-японский дуэт Надежды Киченок и Макото Ниномии выиграл в финале парного разряда.
В финале тандем одолел венгерку Анну Бондар и нидерландку Аранчу Рус на тай-брейке со счётом 6:4, 3:6, 11:9.
Интересно, что Киченок и Ниномия впервые выступали в паре и одержали победу в турнире.
В целом матч длился 97 минут, за которые украинка и японка подали один эйс, допустили семь двойных ошибок и реализовали три из десяти брейков.
У соперниц два эйса, три двойные ошибки и четыре из 12 реализованных брейков.
Напомним, ранее Даяна Ястремская не вышла в финал турнира в Гамбурге в одиночном разряде.
Другая украинка Анастасия Соболева осталась без финала турнира в Чехии.