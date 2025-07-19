Ястремская не вышла в финал турнира в Гамбурге
Украинка проиграла в двух сетах француженке Лоис Буассон
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия), остановившись на стадии полуфинала.
В борьбе за выход в финал Ястремская уступила в двух сетах француженке Лоис Буассон (WTA 63) — 1:6, 6:7 (5:7).
Этот матч стал для украинской теннисистки третьим полуфиналом в сезоне-2025.
В финале соревнований Буассон встретится с Анной Бондар из Венгрии.
Ястремская – о выходе в полуфинал турнира в Германии: «Это была чудесная битва».
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