Топовая американская теннисистка Мэдисон Киз (№6 WTA) в интервью The Guardian поделилась мыслями о президентстве Дональда Трампа в США.

«Это однозначно сложное время, и трудно найти баланс между тем, чтобы быть в курсе событий и знать, что происходит, и тем, что вокруг – сплошное безумие.

Иногда трудно достаточно "отключиться", чтобы не рвать на себе волосы, но в то же время и не игнорировать то, что происходит, и всю реальность. Сейчас действительно очень трудно».