Киз о президентстве Трампа: «Трудно "отключиться", чтобы не рвать на себе волосы»
Шестая ракетка мира с грустью отреагировала на вопрос
около 1 часа назад
Топовая американская теннисистка Мэдисон Киз (№6 WTA) в интервью The Guardian поделилась мыслями о президентстве Дональда Трампа в США.
«Это однозначно сложное время, и трудно найти баланс между тем, чтобы быть в курсе событий и знать, что происходит, и тем, что вокруг – сплошное безумие.
Иногда трудно достаточно "отключиться", чтобы не рвать на себе волосы, но в то же время и не игнорировать то, что происходит, и всю реальность. Сейчас действительно очень трудно».
Мэдисон грустно улыбается, когда сказали, что осталось три с половиной года президентства Трампа.
«Я знаю. Через несколько месяцев я подумала: «О, а прошло всего несколько недель».
Напомним, украинские теннисистки получили соперниц на старте Wimbledon-2025.