Олег Гончар

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) в интервью Sport.ua рассказала о восстановлении после неудачного выступления на Wimbledon-2025.

По словам Костюк, лучшее перезагрузка для нее — это время дома, где она может готовить еду, проводить время с друзьями и отдыхать у воды. В этом году восстановление после Лондона было сложнее из-за болезни, которая настигла ее во время турнира. Тем не менее Марта уже вернулась к тренировкам, постепенно увеличивая нагрузку, чтобы восстановить форму.

Костюк рассказала, что сейчас готовится к серии турниров в Северной Америке, начиная с турнира в Вашингтоне в конце июля. Она работает над физической подготовкой, ментальной стабильностью и восстановлением, чтобы выйти на пик формы.

На Wimbledon-2025 Марта выбыла в первом круге одиночного разряда, уступив словенке Веронике Ер'явец, а в парном вместе с Еленой Габриэлой Русе проиграла во втором круге дуэту Се Шувей и Елены Остапенко.

Напомним, ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Гамбурге.

Также Надежда Киченок в паре с японкой вышла в полуфинал турнира в Гамбурге.