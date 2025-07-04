Костюк завершила борьбу в парном разряде Wimbledon-2025
Украинка вместе с Русе потерпели поражение в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: Luke Mayes
Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе завершили выступление на Wimbledon во втором круге парной сетки.
В трехсетовом поединке украинско-румынский дуэт уступил четвертым сеяным — тандему Се Шувей (Тайвань) и Алене Остапенко (Латвия) — 7:5, 2:6, 2:6
Украинка и румынская теннисистка в третий раз сыграли вместе на Wimbledon.
Определилась соперница Ястремской в третьем круге Wimbledon.
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