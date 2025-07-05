Крейчикова не смогла защитить титул на Уимблдоне-2025
Турнир получит новую чемпионку
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Чемпионка Wimbledon-2024 Барбора Крейчикова (16 WTA) досрочно завершила защиту титула – чешская теннисистка не смогла пробиться до 1/8 финала текущего турнира.
В матче третьего круга Крейчикова уступила американке Эмме Наварро (10 WTA). Поединок завершился в пользу представительницы США со счетом 6:2, 3:6, 6:4.
Встреча длилась 2 часа 36 минут. За это время Крейчикова выполнила четыре эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала лишь 5 из 18 брейкпойнтов. В свою очередь, Наварро записала на свой счет один эйс, одну двойную ошибку и воплотила в успех 5 из 6 шансов на приеме.
Ястремская проиграла Бузас Манейро и завершила борьбу на Wimbledon-2025.