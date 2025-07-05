Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (42 WTA) завершила борьбу на Wimbledon-2025.

В третьем круге украинка уступила в трех сетах испанке Джессике Бузас Манейро (62 WTA) — 1:6, 6:2, 3:6

Jessica's Joy ✨



Jessica Bouzas Maneiro reaches her first Grand Slam fourth round, defeating Dayana Yastremska 6-1, 2-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/X3T22YnrnC — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время испанка Джессика Бузас Манейро оформила один эйс, допустила шесть двойных ошибок на подаче и реализовала 4 из 7 брейкпойнтов.

В свою очередь, Даяна Ястремская выполнила три подачи навылет, совершила семь двойных ошибок и использовала 2 из 4 возможностей на приёме.

В следующем круге испанка встретится с людмилой самсоновой.

Свитолина проиграла Мертенс и завершила борьбу на Wimbledon-2025.