Ястремская проиграла Бузас Манеиро и завершила борьбу на Wimbledon-2025
Украинка уступила в трех сетах
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (42 WTA) завершила борьбу на Wimbledon-2025.
В третьем круге украинка уступила в трех сетах испанке Джессике Бузас Манейро (62 WTA) — 1:6, 6:2, 3:6
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время испанка Джессика Бузас Манейро оформила один эйс, допустила шесть двойных ошибок на подаче и реализовала 4 из 7 брейкпойнтов.
В свою очередь, Даяна Ястремская выполнила три подачи навылет, совершила семь двойных ошибок и использовала 2 из 4 возможностей на приёме.
В следующем круге испанка встретится с людмилой самсоновой.
Свитолина проиграла Мертенс и завершила борьбу на Wimbledon-2025.