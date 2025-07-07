Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес у 1/8 фіналу Wimbledon поступилися десятим сіяним Тімеї Бабош та Луїзі Стефані 5:7, 4:6.

За півтори години на корті україно-австралійський тандем двічі подав навиліт та припустився шести помилок при подачі. Угорсько-бразильська пара зробила 2 брейки та одну «подвійну». Відзначимо, що Людмила була останньою представницею України на трав’яному Шоломі.

Итоги выступления украинок в одиночном разряде Wimbledon-2025.