Людмила Кіченок и Перес пробились в третий раунд парного разряда Wimbledon-2025
Украинско-австралийский дуэт одержал победу в двух сетах
21 минуту назад
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей партнершей Эллен Перес из Австралии вышли в третий раунд парного разряда Wimbledon 2025.
Украинско-австралийский дуэт в двух сетах одолел пару Магда Линетт (Польша) и Бернарда Пера (США) за 1 час 7 минут — 6:4, 6:1.
Киченок и Перес в течение встречи реализовали половину из шести заработанных брейк-пойнтов и не проиграли ни одного гейма на своих подачах, отыграв при этом два брейк-пойнта соперниц.
Крейчикова не смогла защитить титул на Wimbledon-2025.
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