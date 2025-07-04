Михаил Цирук

В пятницу, 4 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет свой матч второго круга на Уимблдоне-2025 против бельгийки Элизе Мертенс. После двух легких побед на старте Свитолину ждет первая по-настоящему серьезная соперница, так что уровень сопротивления может быть совсем другим.

Шансы её преодолеть очень неплохие, однако в этот раз на легкую прогулку точно не рассчитываем. Эта встреча вполне может стать для украинской теннисистки непростым испытанием, однако добиться положительного результата ей точно по силам.

Первая серьезная соперница

Своих соперниц в первых двух кругах турнира Элина Свитолина явно не заметила. Приятно констатировать, что ни Анна Бондар (6:3; 6:1), ни Александра Соснович (6:2; 6:4) на сегодняшний день не способны предложить украинке тот уровень конкуренции, который заставил бы её включиться на полную мощность, а нас - понервничать.

Однако третий круг на больших турнирах часто становится моментом первых больших испытаний, и в случае Свитолиной всё сложилось именно так. Опытная и физически мощная Элизе Мертенс точно относится к тем теннисисткам, с которыми Элине придётся считаться, и здесь на корте уже не всё будет решать только она.

В свои 29 лет Мертенс имеет за плечами 10 титулов WTA, два из которых - уровня WTA 500. На своём пике бельгийка была 12 номером мирового рейтинга, доходила как минимум до четвертого круга на каждом из турниров серии Грэндслэм (полуфинал АО-2018, 1/8 на Уимблдоне 2019 и 2022, 1/8 Ролан Гаррос 2018, 2022 и 2023 и четвертьфинал US Open 2019 и 2020).

Также стоит сказать, что Мертенс - очень сильная парница. В парном разряде Элизе имеет аж 21 титул WTA и четыре победы на мейджорах: две в Австралии (2021, 2024) и по одной на US Open (2019) и Уимблдоне (2021). По соотношению уровня самостоятельной игры и игры в паре бельгийскую теннисистку точно можно считать одной из лучших в мире.

Впрочем, в контексте матча против Свитолиной парные достижения Мертенс нас не слишком интересуют. Свой поединок парного разряда бельгийка проведет 5 июля, на следующий день после этой игры, и желать ей успехов точно не будем, так как игрок выступает вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Травяной сезон бельгийка начала довольно мощно - с победы на турнире в Нидерландском Хертогенбосе. А вот в Бад-Хомбурге вылетела уже в первом круге, и выбила её оттуда именно Свитолина, одержав победу в двух напряженных сетах (7:5; 6:4). Теперь хотелось бы повторения чего-то подобного и на Уимблдоне.

В первых двух кругах нынешнего лондонского мейджора Мертенс не обошлась без проигранных сетов. Первый матч против чешки Лины Фругвиртовой дался легко (6:4; 6:2), а вот с американкой Энн Ли пришлось помучиться (6:7; 6:1; 6:2), проведя на корте 2 часа и 10 минут. Возможно, после такой долгой игры и парного матча на следующий день Элиз немного устала, что, конечно, было бы нам на руку.

История встреч

Против Элиз Мертенс Элина Свитолина играла действительно много - целых восемь раз. Немного чаще встречи складывались в пользу украинской теннисистки - 5 побед и 3 поражения. Самый статусный из этих матчей - четвертьфинал АО-2018, и в нем уверенную победу одержала Мертенс (6:4; 6:0).

Зато победы Свитолиной над Мертенс когда-то приносили трофей: в 2017 году Элина обыграла соперницу в финале грунтового турнира в Стамбуле (6:2; 6:4). Была у этих теннисисток и встреча на Уимблдоне. Она состоялась во втором круге памятного для Свитолиной турнира 2023 года, когда украинке удалось добраться до полуфинала, и тогда все завершилось победой в трех сетах (6:1; 1:6; 6:1). А как все сложится на этот раз?

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