Монфис объявил имя нового тренера
Им стал Дориан Деклуа
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (42 ATP) объявил о начале сотрудничества с тренером Дорианом Деклуа, который присоединится к его команде на ближайших турнирах. Слова приводит L’Équipe.
Дориан пришел помочь мне на несколько недель. Он будет работать со мной на Уимблдоне, в Вашингтоне и Торонто. После Торонто мы сядем, подведем итоги и посмотрим, как все складывается. Мне нужен был тренер на короткий период — не обязательно надолго. Просто, чтобы получить свежий взгляд, другой опыт, другую чувствительность.
Деклуа временно заменит Микаэля Тильстрёма.
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