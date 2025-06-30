Денис Седашов

На Уимблдоне-2025 прошла акция протеста против полной автоматизации судейства. Турнир впервые за свою 148-летнюю историю отказался от линейных судей, заменив их электронной системой фиксации мячей на всех 18 кортах.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию. Двое человек в форме линейных судей вышли на территорию соревнований с плакатами:

— «Искусственный интеллект отобрал у меня работу»,

— «Не позволяйте машинам решать эпизоды»,

— «Гейм, сет, матч — за ИИ»,

— «Не отодвигайте людей на задний план».

Свитолина на старте Wimbledon-2025 не оставила шансов сопернице.