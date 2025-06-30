На Уимблдоне прошли протесты: «Не ставьте людей на задний план»
Линейные судьи не готовы уступать место электронике
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
На Уимблдоне-2025 прошла акция протеста против полной автоматизации судейства. Турнир впервые за свою 148-летнюю историю отказался от линейных судей, заменив их электронной системой фиксации мячей на всех 18 кортах.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию. Двое человек в форме линейных судей вышли на территорию соревнований с плакатами:
— «Искусственный интеллект отобрал у меня работу»,
— «Не позволяйте машинам решать эпизоды»,
— «Гейм, сет, матч — за ИИ»,
— «Не отодвигайте людей на задний план».
Свитолина на старте Wimbledon-2025 не оставила шансов сопернице.
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