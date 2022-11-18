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Надаль поделился мнением о допуске Джоковича на Australian Open

Испанский теннисист искренне рад за серба
Теннис ATP
18 ноября 13:51
Надаль поделился мнением о допуске Джоковича на Australian Open
Фото: Nine's Wide World of Sports

22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль поделился мнением о том, что Новак Джокович получил австралийскую визу и сможет сыграть на Australian Open. Слова испанца приводит eurosport.com:

«Я всегда считал, что теннис лучше, когда на корте находятся лучшие игроки. Роджер больше не играет, я пропустил много турниров из-за травм, а в прошлом году не играл и Новак. Это в прошлом, теперь он сыграет, и это самые лучшие новости из возможных».

Напомним, Надаль не сумел выйти в полуфинал Итогового турнира.

Сергей Остапенко
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Теги

Рафаэль Надаль Новак Джокович

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