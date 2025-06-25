Надаль признался в любви к молочному шоколаду и паэлье
Испанец рассказал, что начал серьезно относиться к питанию лишь в середине карьеры
около 1 часа назад
22-кратный чемпион турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился своим отношением к правильному питанию — как во время карьеры, так и после ее завершения. Слова приводит AS.
Понимание того, как правильно питаться и соблюдать режим, пришло ко мне не сразу. Особенно много я понял в середине карьеры, когда начал работать с диетологами. Но я никогда не был слишком строг к себе в этом плане. И даже после завершения карьеры ничего не изменилось. Я очень люблю молочный шоколад... К сожалению.
Надаль также рассказал, что любит готовить сам, особенно блюда из рыбы:
Время от времени мне нравится готовить то, что люблю — например, рыбу. Мы часто готовим рис с рыбой, рыбный суп, паэлью. Нравится сам процесс приготовления этих блюд.
Король Испании предоставил Рафаэлю Надалю наследственный дворянский титул.
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