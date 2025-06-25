Денис Седашев

22-кратный чемпион турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился своим отношением к правильному питанию — как во время карьеры, так и после ее завершения. Слова приводит AS.

Понимание того, как правильно питаться и соблюдать режим, пришло ко мне не сразу. Особенно много я понял в середине карьеры, когда начал работать с диетологами. Но я никогда не был слишком строг к себе в этом плане. И даже после завершения карьеры ничего не изменилось. Я очень люблю молочный шоколад... К сожалению. Рафаэль Надаль

Надаль также рассказал, что любит готовить сам, особенно блюда из рыбы:

Время от времени мне нравится готовить то, что люблю — например, рыбу. Мы часто готовим рис с рыбой, рыбный суп, паэлью. Нравится сам процесс приготовления этих блюд. Рафаэль Надаль

Король Испании предоставил Рафаэлю Надалю наследственный дворянский титул.