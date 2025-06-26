Олег Гончар

Легендарный испанский теннисист и 22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль, поделился мыслями о возможности стать тренером после завершения спортивной карьеры.

В интервью YouTube-каналу NDL PRO-HEALTH 38-летний экс-игрок отметил, что на данный момент не представляет себя в этой роли, но не исключает такой перспективы в будущем.

«Честно говоря, сейчас я себя в этом не вижу, но никогда не знаешь, что случится. У меня сейчас слишком много дел, чтобы об этом думать, но теннис — это часть моей жизни, так что не говорю "нет" тому, что может произойти через несколько лет». Рафаэль Надаль

Надаль добавил, что его нынешняя жизнь отличается от того, что может быть через три или пять лет.

Надаль официально завершил карьеру в ноябре 2024 года после поражения сборной Испании на Кубке Дэвиса.