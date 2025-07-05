«Не понимала, что происходит». Ястремская эмоционально прокомментировала поражение на Wimbledon-2025
Украинская теннисистка поделилась эмоциями после вылета с турнира
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (42 WTA) прокомментировала своё поражение в третьем круге Wimbledon от испанки Джессики Бузас Манейро. Матч завершился со счётом 1:6, 6:2, 3:6 в пользу соперницы. Цитирует ВТУ.
По словам Ястремской, начало поединка было для неё очень сложным.
Что произошло в первом сете? Без комментариев. Я вообще не понимала, что происходит. Она сразу начала плотно пробивать, а я пыталась хоть как-то вернуть мяч в игру, затянуть в розыгрыш. Когда играла мягко — она сразу отвечала мощно. А когда рисковала — допускала ошибки.
Теннисистка также прокомментировала информацию, что после предыдущего матча российская пропаганда назвала её «главной русофобкой Украины»:
Мне все равно, что они говорят. Реагировать на это? Мне плевать. Пусть пишут, что хотят.
Несмотря на вылет из турнира, Ястремская осталась довольна своей игрой на Wimbledon:
Я благодарна, что смогла в двух матчах преодолеть внутренние барьеры. Считаю, что в целом играла нормально. Конечно, обидно, ведь сетка была проходимой, я чувствовала себя в хорошей форме, плюс это трава. В таких матчах, как сегодня, решают мелочи — ветер, удача, стабильность. Где-то ей повезло немного больше, где-то я допустила лишние ошибки.
Ястремская проиграла Бузас Манейро и завершила борьбу на Wimbledon-2025.