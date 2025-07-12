Олейникова — в финале турнира ITF W75 в Гааге
В матче за титул она сыграет против итальянки Джессики Пьери
41 минуту назад
24-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова (193 WTA) вышла в финал престижного турнира ITF W75 в Гааге (Нидерланды).
В полуфинале она уверенно обыграла испанку Гиомар Маристани Сулету де Реалес (189 WTA) со счётом 6:2, 6:3.
Это уже 15-й финал ITF в карьере Олейниковой, но первый на уровне турниров категории W75.
В решающем матче, который состоится 13 июля, соперницей украинской спортсменки станет итальянка Джессика Пьери (321 WTA).
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