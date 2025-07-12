Денис Седашов

Польская теннисистка Ига Швёнтек (4 WTA) стала победительницей Wimbledon-2025.

В финальном противостоянии польская теннисистка без проблем в двух сетах победила американку Аманду Анисимову (12 WTA) – 6:0, 6:0.

Grass, mastered.



Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion pic.twitter.com/5fsPpX4ANC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Финальный матч длился всего 57 минут. За это время Ига Швьонтек выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. У Аманды Анисимовой — ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.

Это первый титул Wimbledon в карьере Швьонтек. Благодаря этой победе польская теннисистка завоевала уже шестой трофей турниров Grand Slam.

Финал Уимблдона-2025: Ига Швёнтек против Аманды Анисимовой – все, что нужно знать.