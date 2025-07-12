Ига Швёнтек – победительница Уимблдона-2025
Польская теннисистка в двух сетах победила Аманду Анисимову
около 2 часов назад
Польская теннисистка Ига Швёнтек (4 WTA) стала победительницей Wimbledon-2025.
В финальном противостоянии польская теннисистка без проблем в двух сетах победила американку Аманду Анисимову (12 WTA) – 6:0, 6:0.
Финальный матч длился всего 57 минут. За это время Ига Швьонтек выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. У Аманды Анисимовой — ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.
Это первый титул Wimbledon в карьере Швьонтек. Благодаря этой победе польская теннисистка завоевала уже шестой трофей турниров Grand Slam.
Финал Уимблдона-2025: Ига Швёнтек против Аманды Анисимовой – все, что нужно знать.