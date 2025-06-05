Определилась первая финалистка Roland Garros

Олег Шумейко

В первом полуфинале Roland Garros первая ракетка мира арина соболенко обыграла Игу Швёнтек (WTA, 5) 7:6 (1), 4:6, 6:0.

За 2 с половиной часа на площадке белоруска трижды подала навылет, реализовала 8 брейк-поинтов из десяти и дважды ошиблась при подаче. Полька сделала 1 эйс, 6 брейков и 4 «двойные».

THE TIGER TAKES OUT THE DEFENDING CHAMP OUT 🐯#RolandGarros pic.twitter.com/6NAsOwx2Yb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Другая финалистка грунтового Шлема определится в противостоянии Коко Гауфф и Луис Буассон.