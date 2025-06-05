Определилась первая финалистка Roland Garros
Сабаленко в трёх сетах обыграла Швёнтек
около 7 часов назад
Фото: j48tennis.ne
В первом полуфинале Roland Garros первая ракетка мира арина соболенко обыграла Игу Швёнтек (WTA, 5) 7:6 (1), 4:6, 6:0.
За 2 с половиной часа на площадке белоруска трижды подала навылет, реализовала 8 брейк-поинтов из десяти и дважды ошиблась при подаче. Полька сделала 1 эйс, 6 брейков и 4 «двойные».
Другая финалистка грунтового Шлема определится в противостоянии Коко Гауфф и Луис Буассон.