Определилась первая финалистка Roland Garros

Сабаленко в трёх сетах обыграла Швёнтек

около 7 часов назад

Фото: j48tennis.net
Фото: j48tennis.ne
Олег Шумейко

Олег Шумейко

В первом полуфинале Roland Garros первая ракетка мира арина соболенко обыграла Игу Швёнтек (WTA, 5) 7:6 (1), 4:6, 6:0.

За 2 с половиной часа на площадке белоруска трижды подала навылет, реализовала 8 брейк-поинтов из десяти и дважды ошиблась при подаче. Полька сделала 1 эйс, 6 брейков и 4 «двойные».

Другая финалистка грунтового Шлема определится в противостоянии Коко Гауфф и Луис Буассон

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