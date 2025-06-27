Определились соперницы украинок в первом круге Уимблдона в парном разряде
Надежда Киченок и Стародубцева сыграют с китайско-российским тандемом
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Прошло жеребьёвка матчей первого круга Wimbledon-2025 в парном разряде. В основной сетке травяного Шлема сыграют пять украинок. Игры основы Wimbledon начнутся 30 июня. Соревнования пройдут до 13 июля.
Wimbledon-2025. Матчи первого круга украинских теннисисток
Людмила Киченок / Эллен Перес – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анастасия Севастова / Янина Викмайер
Надежда Киченок / Юлия Стародубцева – екатерина александрова / Чжан Шуай
Даяна Ястремская / Бибиане Схофс – Кэролайн Доулхайд / София Кенин
Также определены соперницы украинок в одиночном разряде Wimbledon.
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