Людмила Киченок вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге
Украинка в паре с Перес будет бороться за титул в Германии
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.net
Людмила Кіченок и Эллен Перес победили в полуфинале турнира серии WTA500 в немецком Бад-Хомбурге четвёртую сеяную Тимёу Бабош и Луизу Стефани 6:3, 6:2.
За час с четвертью на корте украино-австралийский тандем 1 раз подал навылет и реализовал 4 брейк-поинта из семи. Дуэт венгерки и бразильянки сделал 2 эйса, 1 брейк и 4 «двойные».
За титул соревнований Киченок и Перес сыграют с победительницами противостояния Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – Го Ханьюй/ Александра Панова.
Определились соперницы украинок на Wimbledon-2025.
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