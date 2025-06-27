Олег Шумейко

Людмила Кіченок и Эллен Перес победили в полуфинале турнира серии WTA500 в немецком Бад-Хомбурге четвёртую сеяную Тимёу Бабош и Луизу Стефани 6:3, 6:2.

За час с четвертью на корте украино-австралийский тандем 1 раз подал навылет и реализовал 4 брейк-поинта из семи. Дуэт венгерки и бразильянки сделал 2 эйса, 1 брейк и 4 «двойные».

За титул соревнований Киченок и Перес сыграют с победительницами противостояния Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – Го Ханьюй/ Александра Панова.

Определились соперницы украинок на Wimbledon-2025.