Владимир Кириченко

23 ноября был опубликован обновленный рейтинг сборных Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сборная Украины сохранила третью позицию. В топ-10 произошло одно изменение – Польша обогнала Канаду и поднялась на восьмое место.

Рейтинг сборных Кубка Билли Джин Кинг по состоянию на 23 ноября:

1. Италия – 1312,50

2. Чехия – 1277,50

3. УКРАИНА – 1226,25

4. Великобритания – 1178,75

5. Испания – 1131,25

6. США – 1071,25

7. Казахстан – 988,75

8 (9). Польша – 937,50

9 (8). Канада – 921,25

10. Япония – 918,75

Первая семерка рейтинга вошла в перечень сеяных команд в квалификации к турниру 2027 года. Несеяными являются сборные Польши, Японии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Словении и Таиланда.

Дата жеребьёвки квалификационных матчей еще не определена, а сами отборочные матчи пройдут в апреле 2027 года. Сборная Китая на правах хозяина уже обеспечила себе место в финальной части.

Напомним, что в сентябре 2026 года сборная Украины впервые дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг, где уступила Чехии.

Известны потенциальные соперники сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2027