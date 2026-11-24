Польша, Япония, Бельгия — возможные соперники Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Отборочные матчи пройдут в апреле 2027 года
23 ноября был опубликован обновленный рейтинг сборных Кубка Билли Джин Кинг. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Сборная Украины сохранила третью позицию. В топ-10 произошло одно изменение – Польша обогнала Канаду и поднялась на восьмое место.
Рейтинг сборных Кубка Билли Джин Кинг по состоянию на 23 ноября:
1. Италия – 1312,50
2. Чехия – 1277,50
3. УКРАИНА – 1226,25
4. Великобритания – 1178,75
5. Испания – 1131,25
6. США – 1071,25
7. Казахстан – 988,75
8 (9). Польша – 937,50
9 (8). Канада – 921,25
10. Япония – 918,75
Первая семерка рейтинга вошла в перечень сеяных команд в квалификации к турниру 2027 года. Несеяными являются сборные Польши, Японии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Словении и Таиланда.
Дата жеребьёвки квалификационных матчей еще не определена, а сами отборочные матчи пройдут в апреле 2027 года. Сборная Китая на правах хозяина уже обеспечила себе место в финальной части.
Напомним, что в сентябре 2026 года сборная Украины впервые дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг, где уступила Чехии.
Известны потенциальные соперники сборной Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2027
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