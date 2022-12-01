Последняя украинка вылетела из турнира в Андорре в одиночном разряде

Байндль в двух сетах проиграла Буксе

Фото: btu.org.ua

Катерина Байндль (WTA, 100) уступила во втором круге турнире серии Challenger в Андорре Кристине Буксе (WTA, 108) 3:6, 3:6.



За 1 час 11 минут на корте украинка сделала 1 эйс, реализовала все три брейк-поинта и 6 раз ошиблась при подаче. Испанка 1 раз подала навылет, сделала 6 брейков и 2 двойных. Это был второй официальный матч теннисисток – Байндль пока не выигрывала.

Напомним, что ранее соревнования в Андорре завершили Дарья Снигур и Даяна Ястремская.