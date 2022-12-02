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Руне за 2022-й год поднялся с 103-го на 11-е место в рейтинге ATP

Также выиграл три турнира
Теннис ATP
02 декабря 20:50
Руне за 2022-й год поднялся с 103-го на 11-е место в рейтинге ATP

Сразу несколько теннисистов значительно улучшили свое положение в рейтинге ATP в 2022-м году.

Прорывным оказался год для Хольгера Руне. Он начинал сезон 103-й ракеткой мира, а завершил 11-м, сообщает OptaAce.

Впечатляющий год провели – Ник Киргиос (с 93 места на 22-е), Борна Чорич (73 – 26) и Миомир Кецманович (69 – 29).

Однако наиболее впечатляющий прыжок совершил Франсиско Серундоло. Со 127 места в рейтинге ATP он поднялся на 30-е.

У женщин выделилась победительница Итогового турнира Каролин Гарсия.

Андрей Усмонов
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Хольгер Руне Ник Киргиос

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