Теннисистка Елена Рыбакина (WTA 12) из Казахстана в эфире TheTennisLetter прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской (WTA 35) в четвертом круге турнира в Монреале 5:7, 6:2, 7:5.

«Эта победа имеет большое значение, ведь матч против Даяны был чрезвычайно напряжённым. Она демонстрировала высокий уровень игры. У меня было несколько возможностей, но не всегда удавалось их реализовать.

К тому же условия на корте сегодня были непростыми. Поэтому я очень довольна, что одержала победу, и с нетерпением жду следующего поединка».