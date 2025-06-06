Сачко не смог пробиться в финал турнира в Чехии

Первая ракетка Украины уступил четвертому сеяному

около 10 часов назад

Фото: ФТУ
Фото: ФТУ
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 225) в полуфинале турнира серии Challenger проиграл четвёртому сеяному Уго Дельену (ATP, 90) 1:6, 4:6.

За час с четвертью на корте украинец один раз ошибся при подаче. Боливиец сделал 5 эйсов, 3 брейка и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисистов – Сачко пока не побеждал.

Ранее определились финалистки Roland Garros.

Поделиться

ТеннисНовости СпортаВиталий Сачко

Материалы по теме

Фото: btu.org.ua

Сачко победил 19-ю ракетку мира на старте турнира в Чехии

4 дня назад

Карлос Адамес / Фото - CNN

Алькарас стал второй ракеткой мира, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины.

19 дней назад

Фото: btu.org.ua

Первая ракетка Украины разгромила Шевченко на пути к полуфиналу турнира в Чехии.

1 день назад