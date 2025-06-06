Сачко не смог пробиться в финал турнира в Чехии
Первая ракетка Украины уступил четвертому сеяному
около 10 часов назад
Фото: ФТУ
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 225) в полуфинале турнира серии Challenger проиграл четвёртому сеяному Уго Дельену (ATP, 90) 1:6, 4:6.
За час с четвертью на корте украинец один раз ошибся при подаче. Боливиец сделал 5 эйсов, 3 брейка и одну «двойную». Это была вторая встреча теннисистов – Сачко пока не побеждал.
Ранее определились финалистки Roland Garros.
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