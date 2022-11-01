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Шикарный матч заслуженных ветеранов. Как Симон закамбечил Маррея

Французский теннисист проводит последний турнир в карьере
Теннис ATP
11:17
Шикарный матч заслуженных ветеранов. Как Симон закамбечил Маррея
Фото: ATP

Бывшие игроки топ-10 рейтинга ATP британец Энди Маррей и француз Жиль Симон встретились в рамках первого круга Masters в Париже. Матч превзошел изначальные ожидания и закончился драматичной победой андердога – Симона.

Во втором сете Маррей подавал на матч при счете 5:3, однако упустил момент, позволив французу сделать камбек.

Видеообзор матча:

Отметим, что турнир в Париже является последним в карьере Симона. В настоящее время он занимает 188 место в рейтинге АТР. При этом его лучшая позиция – шестая (январь 2009 года). Маррей находится на 48-й позиции и пока карьеру завершать не собирается.

Обновленный рейтинг ATP.

Сергей Остапенко
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Теги

Энди Маррей Жиль Симон

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