Прошло всего пять недель после болезненного поражения на Ролан Гаррос, как Янник Синнер стильно взял реванш на Уимблдоне, обыграв Карлоса Алькараса и завоевав свой четвертый титул на турнирах Большого шлема.

В своем дебютном финале на Уимблдоне первая ракетка мира обыграл испанца со счетом 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 в качественном поединке, став первым итальянцем, который выиграл одиночный титул на Уимблдоне.

Jannik Sinner's name is etched into history forever 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/FDQ0AkmhkI — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

В Париже в начале июня Синнер был совсем близок к победе на грунтовом мэйджоре, имея три матчбола, прежде чем Алькарас совершил феноменальный камбэк и выиграл эпичный пятичасовой финал, сохранив безупречный баланс в финалах турниров Большого шлема (5-0). Но на этот раз, под солнцем Центрального корта Уимблдона, Синнеру не было отказано в триумфе.

23-летний итальянец начал с максимальной концентрацией и точностью, нанося удары в форхенд Алькараса и постепенно захватывая контроль над матчем. С каждой подачей Синнер становился увереннее, оттесняя 22-летнего соперника и прерывая его пятиматчевую победную серию во встречах между ними.

«Хочу начать с Карлоса. Это был еще один невероятный турнир, но особенно благодарю тебя за то, каким игроком ты являешься», – сказал Синнер на церемонии награждения. «Против тебя играть очень сложно, но у нас отличные отношения вне корта. Чтобы расти, нужны лучшие соперники. Продолжай в том же духе – ты еще не раз поднимешь этот трофей. У тебя уже два таких!».

«Это действительно особенный момент. Здесь мои родители, брат, вся команда – это невероятно. Особая благодарность брату: в этот уикенд нет гонки Формулы-1, поэтому он смог приехать».

"I'm just so grateful that I'm healthy and I have great people around me" ♥️



After his defeat against Carlos Alcaraz at Roland-Garros, Jannik Sinner fought to come back stronger at #Wimbledon - and that he did 👏 pic.twitter.com/FU5JIUBnbj — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Синнер не только вошел в историю как первый итальянец, выигравший Уимблдон, – ему также не хватает только титула Ролан Гаррос, чтобы оформить карьерный Большой шлем. Он покидает Лондон с преимуществом в 3430 очков над Алькарасом в рейтинге PIF ATP и с восстановленным психологическим преимуществом в одном из главных противостояний нового поколения.

«Проигрывать – всегда тяжело, даже в финале. Но прежде всего я хочу поздравить Янника», – сказал Алькарас на церемонии. «Этот трофей заслужен – два недели в Лондоне ты провел на фантастическом уровне. И поздравляю твою команду. Я знаю, что тебя поддерживает много родных и друзей – у тебя классная команда.

Я очень рад за тебя. Надеюсь, мы и дальше будем развивать нашу дружбу вне корта и соперничество на корте. Ты заставляешь меня становиться лучше каждый день – спасибо тебе».

"I'm really happy for you."



Carlos Alcaraz is full of class as he congratulates his rival and friend, Jannik Sinner 💚#Wimbledon pic.twitter.com/FzWkFLq6HT — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

На пути к финалу Синнер проиграл всего 17 геймов в первых трех матчах – это повторение рекорда Открытой эры. Но в 4-м круге он пережил настоящий шок: уступал Григору Димитрову два сета, когда болгарин снялся из-за травмы грудной мышцы. После того поединкаитальянец сделал МРТ из-за боли в локте, но сумел пройти Бена Шелтона и Новака Джоковича в двух сетах, выйдя в свой пятый финал на турнирах Большого шлема.

В решающие моменты против Алькараса Янник не дрогнул. На втором матчболе он оформил победу, поднял руки вверх и дал Центральному корту возможность насладиться триумфом нового чемпиона Уимблдона.

Алькарас стремился завоевать шестой титул Большого шлема и стать лишь вторым после Бьорна Борга игроком, который смог выиграть Ролан Гаррос и Уимблдон подряд в том же сезоне. Испанец подходил к финалу с рекордной серией из 24 побед, и после поражения его баланс сезона составляет 48 побед при шести поражениях.

«Я очень горжусь тем, что делаю», – сказал Алькарас. «В начале сезона мне было непросто и на корте, и за его пределами, но потом я снова начал получать удовольствие от игры. Этот огонь во мне – благодаря моей команде, семье и друзьям. Без них я бы не стоял здесь. Это замечательный путь, и я не собираюсь останавливаться».

"I feel at home every time that I come here."



We can't wait to have you back next year, Carlos 💜#Wimbledon pic.twitter.com/PpX3j0CGWx — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

В финале Алькарас начал агрессивно, нагружая форхенд Синнера и используя укороченные удары. В первом сете он сумел переломить ход с 2-4 и выиграть партию. Но уже во втором Синнер ответил брейком на старте и выиграл сет, сделав всего 8 невынужденных ошибок против 13 у соперника.

В третьем сете итальянец активно атаковал подачу Алькараса. После двух отраженных брейкпоинтов в первом гейме, испанец не удержал подачу в девятом, после чего Синнер подал на партию. В четвертом сете Янник уверенно довел дело до победы, выиграв 88% очков на первой подаче – это был его 20-й титул на уровне ATP Tour.

Thank you for a brilliant final, Jannik and Carlos 👏#Wimbledon pic.twitter.com/JJiNDEiHFt — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

В Открытую эру лишь две пары игроков встречались в финалах Ролан Гаррос и Уимблдона в одном сезоне: Федерер - Надаль (2006–2008) и Синнер - Алькарас (2025).

За последние семь мейджоров Синнер и Алькарас разделили титулы между собой.