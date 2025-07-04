Синнер о сенсациях Wimbledon-2025: «В этом году мы видим много неожиданностей»
Первая ракетка мира отметил высокий уровень конкуренции на турнире
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер на пресс-конференции прокомментировал высокий уровень конкуренции на Wimbledon-2025.
Каждый соперник очень сильный, и играть с ними сложно. Матчи третьего круга на Wimbledon – это нечто особенное. В этом году мы видим много неожиданностей, поэтому я стараюсь максимально сосредоточиться и улучшать свою игру от матча к матчу. Я провёл хорошие поединки, но ещё есть над чем работать.
Фриц выиграл на Wimbledon-2025 второй пятисетовик за три дня.
Ранее Янник Синнер без проблем пробился до третьего круга Wimbledon-2025.
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