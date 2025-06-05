Синнер — самый молодой игрок, который одержал 19 побед подряд на мейджорах с 2008 года

Рекорд легендарного испанца остается непобитым

около 13 часов назад

Яннік Сіннер / Фото - BBC
Янник Синнер / Фото - BBC
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Владимир Кириченко

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым игроком после Рафаэля Надаля, которому удалось одержать 19 побед подряд на турнирах серии Большого шлема. Об этом сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Синнер достиг этого показателя после победы в возрасте 23 лет и 100 дней, обыграв в четвертьфинале Roland Garros-2025 казаха Александра Бублика со счетом 6:1, 7:5, 6:0.

23-кратный чемпион турниров серии Большого шлема испанец Рафаэль Надаль добивался показателя в 19 побед в период с матчей на Roland Garros-2008 до четвертьфинальной стадии US Open-2008 в возрасте 22 лет.

В полуфинале Roland Garros-2025 Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Полуфинальные пары мужского Roland Garros-2025.

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