Олег Гончар

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, вошел в историю тенниса, став вторым игроком, который победил Новака Джоковича в пяти матчах подряд на уровне ATP, сообщает Opta.

В полуфинале Wimbledon-2025, Синнер уверенно обыграл серба со счетом 6:3, 6:3, 6:4, одержав пятую подряд победу над ним.

Ранее такого добивался лишь Рафаэль Надаль в 2008–2009 годах. В общем, Синнер лидирует в личных встречах с Джоковичем — 6-4 (2-1 на траве).

В финале Wimbledon 2025, который проходит с 30 июня по 13 июля, Синнер встретится с второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

22-летний Алькарас, который является действующим чемпионом, в прошлом году разгромил Джоковича в финале Wimbledon.