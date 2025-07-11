Синякова и Вербек – чемпионы Уимблдона-2025 в миксте
Для них это был первый совместный турнир
около 2 часов назад
Синякова и Вербек / Фото - АТР
На Wimbledon-2025 определились победители в смешанном парном разряде.
Чешка Катержина Синякова и нидерландец Сем Вербек в финале со счетом 7:6, 7:6 обыграли Луизу Стефани из Бразилии и британца Джо Солсбери.
Для теннисистов это был первый совместный турнир.
Для Синяковой это 11-й в карьере титул на уровне Grand Slam – 10 в парном разряде и 1 в миксте.
Для Вербека эта победа стала дебютной, ранее он никогда не играл в финальных матчах на мейджорах.
Напомним, определились финалистки Wimbledon-2025.
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