Владимир Кириченко

На Wimbledon-2025 определились победители в смешанном парном разряде.

Чешка Катержина Синякова и нидерландец Сем Вербек в финале со счетом 7:6, 7:6 обыграли Луизу Стефани из Бразилии и британца Джо Солсбери.

Sem Verbeek and Katerina Siniakova are the Mixed Doubles Champions of 2025! 🏆



The pair claim their first title together with a stunning 7-6(3), 7-6(3) win over Joe Salisbury and Luisa Stefani on Centre Court 👏#Wimbledon pic.twitter.com/ekXRX69hov — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

Для теннисистов это был первый совместный турнир.

Для Синяковой это 11-й в карьере титул на уровне Grand Slam – 10 в парном разряде и 1 в миксте.

Для Вербека эта победа стала дебютной, ранее он никогда не играл в финальных матчах на мейджорах.

Напомним, определились финалистки Wimbledon-2025.