Синнер об полуфинале Уимблдона с Джоковичем: «Мы понимаем, что работает, а что нет»
Янник хочет впервые обыграть Новака на травяном Шлеме
16 минут назад
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Первая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер высказался о полуфинальном матче Wimbledon с Новаком Джоковичем. Слова итальянца приводит btu.org.ua:
Мы хорошо знаем друг друга с Новаком, потому что играли уже много раз. Поэтому мы понимаем, что работает, а что нет. Но я еще никогда не побеждал его здесь, на Wimbledon, так что это будет очень, очень сложный вызов. Завтра у меня есть день, чтобы подготовиться, отдохнуть – найти правильный баланс – и, надеюсь, быть готовым в пятницу.
Напомним, что накануне Синнер обыграл Бена Шелтона в трех сетах.