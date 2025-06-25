Снигур завершила выступления в квалификации Wimbledon-2025
Украинка проиграла в трех сетах
26 минут назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 163) прекратила борьбу за выход в основную сетку Уимблдонского турнира-2025 года, уступив во втором раунде квалификации.
В трехсетовом поединке Снигур проиграла хорватке Яне Фетт (WTA 168). В решающем сете украинка вела со счетом 3:2 после обмена брейками, однако не смогла удержать преимущество и проиграла четыре гейма подряд.
Уимблдон-2025. Квалификация
Яна Фетт (Хорватия) – Дарья Снигур (Украина) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:3
Олийникова уступила сеянной в четвертьфинале квалификации Wimbledon.
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