Олег Шумейко

Анастасия Соболева (WTA, 237) во втором круге турнира серии ITF75 в хорватском Загребе проиграла четвёртой сеяной соревнований Хулии Риери (WTA, 201) 4:6, 6:3, 4:6.

За полтора часа на корте украинка 1 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из восьми. Аргентинка сделала 5 эйсов, 7 «двойных» и 4 брейки. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Напомним, что Даяна Ястремская сыграет в четвертьфинале травяного турнира в Великобритании.