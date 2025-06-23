Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский в эфире «Чемпион Радио» рассказал о своем отношении к Олимпийским играм.

«Ну, в рамках того, что это Олимпийские игры, где представляешь государство, то сильно бьют. То есть для меня всегда сборная Украины и Олимпийские игры – это было чем-то особенным.

Очень жаль, что я выступал только на одних, хотя мог выступать на трех. Но первый – это был Пекин, не повезло просто, несвоевременно показал хороший результат. Второй – это был Лондон, это был классный опыт.

В Рио я тоже мог поехать, но... Я не знаю, правильно это было или нет, потому что у меня дома лежит аккредитация, у меня всё есть. Но я не поехал из-за этих, скажем так, пандемических настроений.

Это было персональное решение, я взвешивал очень долго — «ехать — не ехать». И, на самом деле, это, я думаю, одна из вещей, о которых я буду в своей жизни жалеть. Надо было ехать».