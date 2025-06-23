Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский в эфире «Чемпион Радио» рассказал, что на данный момент занятия теннисом обходятся дешевле, чем во времена его детства.

«Я думаю, что сейчас это в десятки раз дешевле, чем это было, когда я начинал этот путь в 2000-х. Сейчас есть огромное количество кортов и закрытых, и открытых. Есть больше доступности касательно инвентаря, больше возможностей тренироваться.

То есть сейчас элитарность тенниса все же остается, потому что этот путь очень долгий. И он сам по себе базируется на том, что нужно будет много путешествовать. Потому что это не то, что ты можешь соревноваться в Украине, а потом ехать на чемпионат Европы.

В основном твоя жизнь в профессиональном туре состоит из 32-34 недель, в которые ты путешествуешь с соревнования на соревнование. Постоянно живешь за границей. Но, если мы сейчас собираем ребенка, он может ходить в секцию.

Секции есть разнообразные: от трех раз в неделю, два раза в неделю, пять раз в неделю, как вам угодно. Это может стоить от 2,5 тысяч гривен до... А вот до это может стоить, сколько вы готовы в это вкладывать.

Но сейчас просто банально научить ребенка в 5-6 лет и отправить в секцию, это доступно всем».